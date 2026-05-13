В Кривом Роге повреждены объекты инфраструктуры

В Кривом Роге Днепропетровской области повреждена инфраструктура. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.

Кроме того, повреждены предприятие и газопровод. Вечером 12 мая в городе гремели взрывы, а в ночь на среду в Днепропетровской области действовал режим воздушной тревоги.

Ранее в Генштабе Испании сообщили о том, что с 2022 года в стране прошли подготовку более 9 тысяч украинских военнослужащих в рамках миссии Евросоюза по военной помощи Украине. Согласно ведомству, ЕС провёл более 230 учебных модулей по примерно 40 различным специальностям.