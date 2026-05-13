Кувейт заявил о вооружённой попытке КСИР высадиться на острове Бубиян

Иранские военные попытались высадиться на принадлежащий Кувейту остров Бубиян, что привело к перестрелке и дипломатическому скандалу. Об этом сообщает Times Kuwait со ссылкой на Минобороны страны.

По информации портала, солдаты КСИР подошли к острову на специально зафрахтованном рыболовецком судне. Во время инцидента был ранен кувейтский военнослужащий, четырёх иранцев задержали, ещё двоим удалось скрыться.

После случившегося в МИД Кувейта вызвали посла Ирана Мохаммеда Тотонджи. Ему заявили решительный протест, назвав произошедшее враждебным актом и нарушением суверенитета.

Кувейтская сторона потребовала от Тегерана немедленно прекратить подобные действия.

Бубиян — крупнейший остров Кувейта площадью около 863 квадратных километров. Он считается необитаемым, но имеет стратегическое значение из-за своего географического положения вблизи устья реки Шатт-эль-Араб и границы с Ираком.

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО отразили атаку беспилотников на Кувейт. Военные заявили, что предприняли необходимые действия в соответствии с действующими протоколами.