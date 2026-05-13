Внучка наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова найдена мёртвой в Москве

В центре Москвы обнаружено тело 80-летней внучки Максима Литвинова, который руководил советским внешнеполитическим ведомством в 30-е годы. По данным сайта MK.ru, женщину нашли без сознания возле её дома на 3-й Фрунзенской улице во вторник вечером, спасти её не удалось. Обстоятельства смерти в настоящее время устанавливаются.

Погибшая приходилась дочерью сыну чиновника от второго брака и долгие годы проработала в Институте океанологии зоологом. Сам Максим Литвинов занимал пост наркома иностранных дел СССР с 1930 по 1939 год, а в годы Великой Отечественной войны был советским послом в США.

Ранее в Москве обнаружили тело бывшего главного редактора журнала «Эхо планеты» Валентина Васильца. 90-летнего мужчину нашли мёртвым 11 мая днём на улице Крупской возле дома, где он проживал.