США хотят получить контроль над украинским газопроводом, по которому российский газ транзитом поступал в Европу. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью RT India.

По его словам, США хотят сами контролировать энергетические потоки.

«Они хотят (открыто об этом говорили) забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу, чтобы контролировать и эти потоки», — указал министр.

Лавров подчеркнул, что Вашингтон, по его оценке, стремится расширить влияние на ключевую энергетическую инфраструктуру региона.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты планируют восстановить взорванные «Северные потоки» и выкупить их по очень выгодной цене. Так, Вашингтон потратит в 10 раз меньше денег, чем вложили европейцы в строительство газопроводов.