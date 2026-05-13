На Камчатке тяжёлые сугробы за зиму раздавили десятки припаркованных машин

В Петропавловске-Камчатском десятки автомобилей оказались повреждены после рекордно снежной зимы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Машины нашли под многометровыми сугробами. В сети появилось видео с парковки у местного торгового центра. На кадрах видно, что часть автомобилей почти полностью скрыта под тающим снегом.

У некоторых машин заметны серьёзные повреждения: вмятины на кузове, разбитые стёкла и деформированные элементы.

По предварительным данным, автомобили простояли под снегом длительное время, из-за чего тяжёлые сугробы буквально раздавили часть транспорта.

Ранее сообщалось, что майская непогода добралась до Ханты-Мансийского автономного округа. На западе региона фиксируют снегопады и сильный ветер. Циклон пришёл в Югру с Урала, где шквальные порывы валили деревья и повреждали линии электропередачи. По словам местных жителей, электроснабжение в населённых пунктах уже восстановили. При этом снег продолжает засыпать дороги и дворы.