День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 08:37

В России предложили сажать в тюрьму за мужеложство*

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Уголовный кодекс РФ необходимо дополнить отдельной статьёй за мужеложство*, предусмотрев наказание в виде штрафа от 200 тысяч рублей либо лишения свободы на срок от двух до пяти лет, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. С соответствующей инициативой он обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Документ имеется в распоряжении «Абзаца».

«Подобного рода отношения подрывают институт семьи, усугубляют демографический кризис, а сам факт существования таких связей размывает понимание моральных норм у молодёжи», — уверен руководитель ФПБК.

По его словам, данная мера поможет эффективнее бороться с этим явлением, укрепит институт семьи и защитит население от венерических заболеваний, а также сэкономит около 10 миллиардов рублей на терапии ВИЧ-инфекции. Инициатива предлагает за мужеложство* наказывать лишением свободы до двух лет, а если действия совершены с применением насилия или в отношении лица, не достигшего возраста согласия, — до пяти лет.

Бородин против Пугачёвой: как прошёл суд по иску общественника и чем адвокат Примадонны рассмешила зал
Бородин против Пугачёвой: как прошёл суд по иску общественника и чем адвокат Примадонны рассмешила зал

Ранее Виталий Бородин призвал проверить Валерия Меладзе после вечеринки в Каннах. Появление певца на роскошной украинской свадьбе должно стать поводом для повторной проверки артиста на иностранное финансирование, заявил общественник.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Виталий Бородин
  • Право
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar