В России предложили сажать в тюрьму за мужеложство*

Уголовный кодекс РФ необходимо дополнить отдельной статьёй за мужеложство*, предусмотрев наказание в виде штрафа от 200 тысяч рублей либо лишения свободы на срок от двух до пяти лет, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. С соответствующей инициативой он обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Документ имеется в распоряжении «Абзаца».

«Подобного рода отношения подрывают институт семьи, усугубляют демографический кризис, а сам факт существования таких связей размывает понимание моральных норм у молодёжи», — уверен руководитель ФПБК.

По его словам, данная мера поможет эффективнее бороться с этим явлением, укрепит институт семьи и защитит население от венерических заболеваний, а также сэкономит около 10 миллиардов рублей на терапии ВИЧ-инфекции. Инициатива предлагает за мужеложство* наказывать лишением свободы до двух лет, а если действия совершены с применением насилия или в отношении лица, не достигшего возраста согласия, — до пяти лет.

