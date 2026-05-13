Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 мая, 09:26

Силуанов опроверг слухи о повышении налогов для россиян, назвав их фейками

Антон Силуанов. Обложка © Life.ru

В Минфине не обсуждается повышение налогов для граждан, заявил РИА «Новости» глава ведомства Антон Силуанов. То же касается слухов о якобы заморозке вкладов.

«Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются», — отметил министр.

Силуанов подчеркнул, что основные изменения в налоговой системе уже утверждены. Сейчас правительство готовит другие меры, направленные на повышение сбалансированности бюджета и сохранение макроэкономической устойчивости.

Чиновник указал, что эффект от охлаждения экономики уже проявляется: инфляция снижается, а вместе с ней постепенно уменьшаются и ставки по кредитам.

Силуанов: Ситуация в Ормузском проливе даст неоднозначный эффект для РФ

Ранее Life.ru рассказывал, что в Минфине предложили перенести на 2030 год часть долгов российских регионов. При этом подчёркивается, что новое правило не распространяется на обязательства по бюджетным кредитам, которые регионы получили для реализации инфраструктурных и инвестиционных программ.

Владимир Озеров
