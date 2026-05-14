Не такие милые, как кажется: 5 причин, почему заводить чихуахуа — худшее решение в жизни

14 мая весь мир отмечает День чихуахуа, и соцсети взрываются умилительными фото крошечных собачек в стразах и сумочках. Эти миниатюрные создания выглядят как живые игрушки и кажутся идеальными компаньонами для городской жизни. Life.ru разобрался, почему заводить чихуахуа может оказаться самой спорной идеей в вашей жизни. Хотя их преданные поклонники, конечно, с этим категорически не согласятся!

Наполеон в собачьем теле

Чихуахуа: минусы породы, о которых молчат заводчики. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Чихуахуа весит два килограмма, но в душе она уверена, что перед вами ротвейлер. Эта порода славится невероятной смелостью, которая совершенно не соответствует размеру. Ваш крошечный питомец будет облаивать овчарок в три раза больше себя, бросаться на незнакомцев и вести себя так, будто охраняет сокровища египетских фараонов. Причём чихуахуа искренне не понимает, что «противник» может раздавить её одной лапой.

Проблема в том, что многие хозяева воспринимают эту смелость как что-то забавное. Ну правда, смешно же, когда двухкилограммовая крошка пытается напугать дога! Только вот собака не понимает иронии. Она искренне считает себя грозным хищником и требует к себе соответствующего отношения. При правильном воспитании чихуахуа вполне спокойные и дружелюбные, но если их разбаловать — получите маленького диктатора.

Голос, который слышит весь район

У чихуахуа пронзительный, высокий и невероятно громкий для такой малышки голос. Эксперты оценивают шумность породы на четыре балла из пяти — это очень высокий показатель! Они лают по любому поводу: кто-то прошёл мимо двери, упал ключ, за окном пролетела птица, соседи включили чайник. Ваша собачка способна заливаться без остановки целыми минутами.

Соседи будут стучать в стену, слать гневные записки в чат дома и косо смотреть при встрече в лифте. А вы станете тем самым человеком, из-за которого весь подъезд обсуждает шум. Причём чихуахуа совершенно не волнует общественное мнение — она считает своим долгом предупредить вас обо всём подозрительном. Отличный слух и развитая наблюдательность превращают её в живую сигнализацию, которую нельзя выключить.

Упрямство королевских кровей

Почему чихуахуа сложная порода: характер, здоровье и особенности содержания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Phuttharak

Чихуахуа умны — с этим никто не спорит. Но вот дрессировка им даётся не так легко, как хотелось бы. Эксперты оценивают обучаемость породы всего на два балла из пяти. Они прекрасно понимают команды, но выполнять их будут только если сами того захотят. Эту породу вывели не для служения человеку, а для жизни при дворцах ацтекских правителей. И собачки прекрасно помнят своё королевское прошлое!

Чихуахуа часто имеют упрямый нрав и могут испытывать терпение владельца на прочность. Воспитание — непременное условие для комфортной совместной жизни, и начинать нужно как можно раньше, месяцев с трёх. Они склонны к проявлению лидерских качеств и независимости. Зато преданы хозяину до последнего вздоха — если уж чихуахуа вас выбрала, то это навсегда.

Хрупкость требует постоянной бдительности

С чихуахуа нужно обращаться осторожно: их кости тонкие, а размер крошечный. Неудачный прыжок с дивана может закончиться травмой. Нельзя ронять щенка или класть его на высокие поверхности: он может упасть и серьёзно пострадать. Шея особенно уязвима, поэтому вместо ошейника лучше использовать шлейку.

У породы есть предрасположенность к некоторым заболеваниям: вывихи коленных чашечек из-за особенностей строения, проблемы с зубами (пародонтит типичен для миниатюрных пород), риск гидроцефалии у щенков до года. Зубы придётся чистить ежедневно — это часть дрессировки. Зато при хорошем уходе чихуахуа живут от 12 до 18 лет, а иногда и до 20 — настоящие долгожители собачьего мира!

Вечно мёрзнущий комочек

5 причин, почему завести чихуахуа может быть плохой идеей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alfredo Hernandez Rio

Из-за крошечного размера и отсутствия густого подшёрстка чихуахуа действительно мёрзнут. Чем меньше питомец, тем больше энергии ему нужно, чтобы поддерживать нормальную температуру тела. При температуре ниже плюс десяти градусов им уже нужна одежда: комбинезоны, свитера, попоны. А при плюс одном-двух градусах переходите на зимний гардероб!

Идеальная температура в помещении для чихуахуа — от 22 до 27 градусов тепла. Если дома прохладно, собачка будет дрожать и прятаться под одеяло. Многие владельцы превращаются в ходячие грелки: питомец спит с ними под одеялом, сидит на коленях весь вечер и требует постоянного тактильного контакта. Забудьте о личном пространстве! Зато в жару чихуахуа тоже плохо — они могут получить тепловой удар.

Но справедливости ради стоит признать: у чихуахуа есть армия преданных поклонников, которые обожают эту породу именно за её яркий характер. Для кого-то этот крошечный смельчак с королевскими замашками становится настоящим другом и компаньоном на долгие годы. Кому-то нравится носить собачку в сумке и наряжать её в модные костюмчики. А многие находят в этих упрямых малышках невероятное обаяние, преданность и смелость — да, чихуахуа выбирает одного хозяина и любит его беззаветно.

Так что решение завести эту породу — дело вкуса, терпения и готовности принять характер маленького мексиканского аристократа со всеми его причудами. Кстати, раз уж речь зашла о характере и энергии, почитайте о том, почему подарки бывших высасывают энергию и как разорвать это проклятие, — неожиданно, но факт!