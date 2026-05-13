На Камчатке возбудили дело об экстремизме против женщины из-за постов в соцсетях

На Камчатке возбудили уголовное дело против местной жительницы, которую обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

По данным следствия, она размещала сообщения, в которых эксперты обнаружили высказывания о необходимости насилия в отношении людей определённой национальности.

«Сотрудниками УФСБ во взаимодействии с УМВД и управлением Росгвардии по Камчатскому краю пресечена незаконная деятельность жительницы краевого центра, подозреваемой в призывах к расправе по мотивам национальной ненависти и вражды», — сказано в сообщении.

Дело возбуждено по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.