На Камчатке возбудили дело об экстремизме против женщины из-за постов в соцсетях
На Камчатке возбудили уголовное дело против местной жительницы, которую обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
По данным следствия, она размещала сообщения, в которых эксперты обнаружили высказывания о необходимости насилия в отношении людей определённой национальности.
«Сотрудниками УФСБ во взаимодействии с УМВД и управлением Росгвардии по Камчатскому краю пресечена незаконная деятельность жительницы краевого центра, подозреваемой в призывах к расправе по мотивам национальной ненависти и вражды», — сказано в сообщении.
Дело возбуждено по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
