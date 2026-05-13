Мужчина за неделю более тысячи раз позвонил в полицию и попал за решётку

Жителя Сингапура арестовали после тысячи «немых звонков» в полицейские участки. Об этом сообщает газета The Straits Times.

По данным издания, 37-летний Фу Цзя Хун с 21 по 28 апреля совершил более тысячи звонков в четыре отделения полиции. Каждый участок получил от 24 до 425 вызовов. Во время разговоров мужчина просто молчал.

11 мая его задержали, а 13 мая он предстал перед судом. Ему предъявили обвинения по четырём эпизодам препятствования работе государственных служащих.

Также следствие считает, что обвиняемый использовал сим-карту, зарегистрированную на другого человека. В полиции заявили, что он пытался скрыть свою личность, в том числе с помощью иностранного номера. Суд постановил направить мужчину в Институт психического здоровья для обследования. Следующее заседание назначено на 26 мая.

По каждому из пунктов обвинения ему может грозить до шести месяцев тюрьмы или штраф до 2,5 тысячи сингапурских долларов. Не исключено и одновременное применение обоих наказаний.

Ранее суд в Тюмени вынес условный приговор мужчине за ложное сообщение о минировании частной клиники. По версии следствия, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, житель Тюмени позвонил в медицинский центр и заявил о якобы готовящемся расстреле посетителей. Сотрудники восприняли угрозу всерьёз и вызвали полицию.