Мужчину из видео, очнувшегося в вагоне с углём под Тюменью, оштрафовали

Россиянин, который после посиделок в Ишиме очнулся в вагоне с углём под Тюменью, получил штраф в две тысячи рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza. Добраться до дома Дмитрий Климов всё же смог.

По словам парня, он отдыхал в баре, а потом пошёл домой пешком «проветриться». Говорит, что ответственный человек — утром ему на работу. И вдруг он просыпается в вагоне, загруженном углём, который едет в Тюмень. Парень записал для коллеги мемное видео, почему не придёт на работу. «Кружок» разлетелся по Сети, из-за чего Дмитрий стал звездой.

В полиции отнеслись к этой истории с недоверием: возможно, парень всё подстроил ради лайков. А ведь видео и правда набрало миллионы просмотров. Дмитрий стал фигурантом административного дела о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте.

Напомним, житель Екатеринбурга прославился в соцсетях после своего необычного путешествия. Дмитрий отдыхал и выпивал в клубе Chili в ТРЦ «Антей». В какой-то момент он сильно перебрал, а дальше — как в тумане. Очнулся Дмитрий уже в товарном вагоне с углём под стук колёс, чумазый, в ссадинах и понял, что едет в сторону Тюмени. Придя в себя, он начал отправлять друзьям видео, в которых честно признавался, что на работу в этот день он, скорее всего, не попадёт.