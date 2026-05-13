Советник главы МО Украины жалуется, что новая тактика дронов РФ перегружает ПВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
Российские военные сменили схему ударов по Украине. На это обратил внимание советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш в своих социльных сетях.
По его словам, теперь беспилотники летят цепочкой, один за другим, вдоль северной границы, причём сразу — большими группами. Флеш пояснил, что из-за этого украинская ПВО перегружается, и больше дронов могут долететь до западной части страны.
Ранее сообщалось, что российские военные за последние сутки нанесли удары по объектам, которые Украина использует для транспорта и энергии. Авиация, дроны, ракетчики и артиллерия работали в 147 районах. Под удар попали места, где собирают, хранят и запускают украинские беспилотники, а также склады с боеприпасами и пункты, где временно находятся украинские военные и иностранные наёмники.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.