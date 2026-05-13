Руководство Румынии не приехало встречать Зеленского в аэропорту Бухареста

Владимир Зеленский прибыл в Бухарест для участия в саммите «Бухарестской девятки», однако руководство Румынии не приехало встречать его в аэропорт. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные украинскими СМИ. В аэропорту их встретил только посол Украины в Румынии Игорь Прокопчук.

Президент Румынии Никушор Дан на встрече отсутствовал, поскольку выступает в роли сопредседателя саммита. При этом в аэропорту также не было временно исполняющего обязанности премьер-министра Илие Боложана или кого-нибудь из членов правительства.

В администрации румынского президента сообщили, что позднее Зеленского примут в президентском дворце Котрочень. Там должны пройти официальные мероприятия в рамках саммита.

Напомним, Владимир Зеленский вместе с женой прилетел в Румынию на саммит «Бухарестской девятки» (B9). Это формат, созданный в 2015 году по инициативе президентов Польши и Румынии (Анджея Дуды и Клауса Йоханниса). В объединение входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. Главная цель — координация действий стран восточного фланга НАТО для усиления военного присутствия и обеспечения коллективной безопасности.