Фигуристка Каори Сакамото вышла замуж
Четырёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию Каори Сакамото вышла замуж. Свадьба состоялась 5 мая.
Японская фигуристка рассказала, что с будущим супругом познакомилась ещё во время учебы в университете.
Чемпионка описала избранника так: «он полная моя противоположность — всегда спокойный и собранный, но при этом любит повеселиться».
Каори Сакамото 26 лет. Она серебряный (2026) и бронзовый (2022) призёр Олимпийских игр, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях (2022, 2026), четырёхкратная чемпионка мира (2022, 2023, 2024, 2026). На своём последнем чемпионате мира, проходившем в Праге, Каори набрала в общей сумме 238,38 баллов. Сосле этого японская фигуристка завершила спортивную карьеру. Теперь спортсменка начинает новый этап жизни вне большого спорта.