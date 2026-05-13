13 мая, 11:54

Фигуристка Каори Сакамото вышла замуж

Обложка © ТАСС / AP / Petr David Josek

Четырёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию Каори Сакамото вышла замуж. Свадьба состоялась 5 мая.

Японская фигуристка рассказала, что с будущим супругом познакомилась ещё во время учебы в университете.

Чемпионка описала избранника так: «он полная моя противоположность — всегда спокойный и собранный, но при этом любит повеселиться».

Каори Сакамото 26 лет. Она серебряный (2026) и бронзовый (2022) призёр Олимпийских игр, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях (2022, 2026), четырёхкратная чемпионка мира (2022, 2023, 2024, 2026). На своём последнем чемпионате мира, проходившем в Праге, Каори набрала в общей сумме 238,38 баллов. Сосле этого японская фигуристка завершила спортивную карьеру. Теперь спортсменка начинает новый этап жизни вне большого спорта.

Александра Вишнякова
