После вспышки хантавируса в соцсетях ожили старые ковидные страшилки

Вспышка хантавируса на круизном лайнере снова запустила в соцсетях волну медицинских фейков и конспирологических версий. Пользователи начали распространять утверждения, похожие на те, что активно ходили во время пандемии CoViD-19, сообщает The New York Times.

В соцсетях уже пишут, будто вспышка якобы является «постановкой» перед выборами, связывают вирус с вакцинами от ковида и пугают возможными локдаунами. При этом никаких обсуждений массовых ограничений или вакцинации против хантавируса сейчас нет.

Эксперты по дезинформации считают, что старые конспирологические схемы никуда не исчезли после пандемии. Они просто ждут нового инфоповода, чтобы снова выйти в ленту.

Хантавирус при этом сильно отличается от CoViD-19. Он редко передаётся от человека к человеку, а риск для широкого населения, по оценкам специалистов, намного ниже, чем во время коронавирусной пандемии.

Отдельную проблему создают нейросети. С их помощью стало проще быстро делать фейковые карты заражений, фотографии «пациентов» и видео, которые выглядят как реальные кадры с места событий.

В одном из таких роликов показали сгенерированную карту с десятками очагов хантавируса по всему миру, хотя подтверждённых случаев было меньше. В другом случае в соцсетях разошлось изображение мужчины, которого якобы вывели с заражённого лайнера, хотя фото оказалось искусственно созданным.

Специалисты предупреждают: даже если нынешнюю вспышку быстро возьмут под контроль, реакция соцсетей показывает более глубокую проблему. В случае новой серьёзной угрозы обществу будет сложнее доверять официальной информации, если медицинские фейки снова начнут разгоняться быстрее фактов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор совместно с Пограничной службой РФ усилил контроль на пунктах пропуска через госграницу. Дополнительные меры ввели, чтобы снизить риск завоза в Россию хантавируса Андес. Для проверки и оценки возможных угроз специалисты задействовали систему «Периметр».