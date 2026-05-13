13 мая, 13:00

Делегация «Талибана»* во главе с министром торговли Азизи прибыла в Казань

Нуриддин Азизи. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Делегация правительства Афганистана, сформированного движением «Талибан»*, прибыла в Казань для участия в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Афганскую сторону возглавляет министр торговли и промышленности Нуриддин Азизи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В состав делегации высокого уровня вошли представители различных министерств, ведомств и деловых кругов Афганистана. Ожидается, что на полях форума гости проведут переговоры с российскими партнёрами, а также примут участие в профильных сессиях и дискуссиях.

Ранее сообщалось, что Евросоюз организует первую в истории встречу с делегатами афганского движения «Талибан*», центральной темой которой станут миграционные вопросы. В Еврокомиссии заявили, что диалог проводится по инициативе нескольких государств союза в Брюсселе, однако конкретная дата переговоров ещё предстоит согласовать; при этом представитель ЕК подчеркнул, что такие контакты ни в коей мере нельзя расценивать как шаг к легитимации фактических властей Афганистана со стороны Брюсселя.

* Организация находится под санкциями ООН.

Анастасия Никонорова
