«Мрак и беспредел»: Соседка отправила 13-летнюю девочку в приют, а её мать в психушку из-за обиды

В Челябинской области 13-летнюю девочку изъяли из семьи и уже пять месяцев держат в детском доме, хотя родителей не лишали родительских прав. Мать и отчим, воспитывающий ребёнка с трёх лет, безуспешно пытаются через суд вернуть дочь домой. Скандальную историю рассказала Екатерина Мизулина, к которой обратилась пострадавшая мать школьницы.

Всё началось с конфликта с соседкой, которая испытывает личную неприязнь к маме девочки. Женщина считает её виновницей протечек в квартире. Однажды из-за этого она напала на мать ребёнка, избила её и была осуждена. После этого, как утверждает семья, соседка решила отомстить — вызвала полицию и заявила, что мать якобы не исполняет родительские обязанности.

По словам родных, приехавшие полицейские выбили дверь, не предъявили документов и вызвали скорую психиатрическую помощь, которая якобы требовалась матери. В тот же день девочку отправили в приют. С тех пор прошло пять месяцев. Мать прошла принудительное психиатрическое обследование — оно не выявило никаких нарушений. Тем не менее опека требует повторной экспертизы. Семья оспаривает законность действий полиции и органов опеки в суде.

«Полный мрак и беспредел. Трудно представить, что испытывает ребёнок, вырванный из родительского гнезда. Видно, что семья нормальная и любящая. Направим обращение в Генпрокуратуру, СК и к губернатору Челябинской области с просьбой разобраться в этом беспределе и вернуть девочку домой. Кроме того, к помощи семье уже активно подключились и родительские организации», — написала Мизулина.

Ранее в Башкирии СК завёл уголовные дела на многодетную мать из Уфы, а также на сотрудников опеки. Причиной стал скандал с изъятием пятерых детей — им от 3 до 14 лет. Мать злоупотребляла алкоголем и регулярно пропивала детские пособия. Вместо того чтобы кормить и одевать детей, деньги уходили на спиртное. Нарушения удалось зафиксировать благодаря мониторингу соцсетей. В СК особо подчеркнули, что сотрудники опеки годами видели, что в семье неблагополучно, но никак не реагировали и не пытались спасти детей.