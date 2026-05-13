Спасатели ищут нескольких сотрудников на месте пожара на нефтебазе в Башкирии

На территории линейной производственно-диспетчерской станции в Уфимском районе Башкирии продолжаются поиски нескольких сотрудников, местонахождение которых неизвестно с момента возникновения пожара. Всё произошло во время плановой чистки резервуара, выведенного из эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба АО «Транснефть — Урал».

«Спасатели устанавливают местонахождение нескольких работников станции, находившихся на площадке в момент ЧП», — говорится в заявлении на официальном сайте компании.

В компании уточнили, что при проведении работ по удалению донных отложений произошло воспламенение газовоздушной смеси, после чего огонь перекинулся дальше. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека.