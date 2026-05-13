Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 15:02

Спасатели ищут нескольких сотрудников на месте пожара на нефтебазе в Башкирии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На территории линейной производственно-диспетчерской станции в Уфимском районе Башкирии продолжаются поиски нескольких сотрудников, местонахождение которых неизвестно с момента возникновения пожара. Всё произошло во время плановой чистки резервуара, выведенного из эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба АО «Транснефть — Урал».

«Спасатели устанавливают местонахождение нескольких работников станции, находившихся на площадке в момент ЧП», — говорится в заявлении на официальном сайте компании.

В компании уточнили, что при проведении работ по удалению донных отложений произошло воспламенение газовоздушной смеси, после чего огонь перекинулся дальше. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека.

Над Ярославлем прогремело около 10 взрывов, работают расчёты ПВО
Над Ярославлем прогремело около 10 взрывов, работают расчёты ПВО

Напомним, в Башкирии на линейной производственно-диспетчерской станции произошёл взрыв, после которого началось возгорание. В результате инцидента два человека получили тяжёлые ожоги и были доставлены в Республиканский ожоговый центр. По данным регионального Минздрава, состояние обоих пострадавших оценивается как крайне тяжёлое: у одного диагностированы ожоги 90% тела (включая поражение глаз), у другого — около 60%.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • МЧС России
  • ЧП
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar