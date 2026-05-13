Спасатели ищут нескольких сотрудников на месте пожара на нефтебазе в Башкирии
На территории линейной производственно-диспетчерской станции в Уфимском районе Башкирии продолжаются поиски нескольких сотрудников, местонахождение которых неизвестно с момента возникновения пожара. Всё произошло во время плановой чистки резервуара, выведенного из эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба АО «Транснефть — Урал».
«Спасатели устанавливают местонахождение нескольких работников станции, находившихся на площадке в момент ЧП», — говорится в заявлении на официальном сайте компании.
В компании уточнили, что при проведении работ по удалению донных отложений произошло воспламенение газовоздушной смеси, после чего огонь перекинулся дальше. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека.
Напомним, в Башкирии на линейной производственно-диспетчерской станции произошёл взрыв, после которого началось возгорание. В результате инцидента два человека получили тяжёлые ожоги и были доставлены в Республиканский ожоговый центр. По данным регионального Минздрава, состояние обоих пострадавших оценивается как крайне тяжёлое: у одного диагностированы ожоги 90% тела (включая поражение глаз), у другого — около 60%.
