В Минобороны Украины ждут продолжения прилётов вплоть до обеда 14 мая

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что российские войска продолжают массированную атаку на военную инфраструктуру в западной части страны. По мнению чиновника, РФ продолжит наносить удары вплоть до обеда 14 мая.

«Я считаю, что это может быть до завтра, до обеда. Ночью мы будем видеть запуски ракет. Затем, возможно, будет ещё одна волна», — сказал он в эфире одного из телеканалов.

Бескрестнов добавил, что российские дроны двигались плотно и быстро, обходя украинскую ПВО. Он отметил, что украинские военные заметили в небе даже «реактивные беспилотники», летевшие со стороны России.