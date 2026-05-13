В Минобороны Украины ждут продолжения прилётов вплоть до обеда 14 мая
ОТРК «Искандер» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev
Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что российские войска продолжают массированную атаку на военную инфраструктуру в западной части страны. По мнению чиновника, РФ продолжит наносить удары вплоть до обеда 14 мая.
«Я считаю, что это может быть до завтра, до обеда. Ночью мы будем видеть запуски ракет. Затем, возможно, будет ещё одна волна», — сказал он в эфире одного из телеканалов.
Бескрестнов добавил, что российские дроны двигались плотно и быстро, обходя украинскую ПВО. Он отметил, что украинские военные заметили в небе даже «реактивные беспилотники», летевшие со стороны России.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские войска нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. По данным сводки, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили цели в 147 районах. Здание СБУ в Луцке на западе Украины получило повреждения после взрывов.
