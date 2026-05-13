В США убрали мурал в память о погибшей украинской беженке после жалоб властей

Руководство ночного клуба в американском штате Род-Айленд демонтировало памятный мурал, посвящённый погибшей от рук бездомного украинской беженке Ирине Заруцкой. Об этом сообщает телеканал WJAR-TV.

Полотно с незаконченным изображением девушки сняли со стены заведения, свернули и вывезли. На такой шаг администрация клуба пошла после требований властей города Провиденс убрать работу, которая, по их мнению, разобщает общество.

Представитель художника сообщил, что авторы мурала уже ищут новое место, где можно будет разместить работу.