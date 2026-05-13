В США убрали мурал в память о погибшей украинской беженке после жалоб властей
Iryna Zarutska / WBTV
Руководство ночного клуба в американском штате Род-Айленд демонтировало памятный мурал, посвящённый погибшей от рук бездомного украинской беженке Ирине Заруцкой. Об этом сообщает телеканал WJAR-TV.
Полотно с незаконченным изображением девушки сняли со стены заведения, свернули и вывезли. На такой шаг администрация клуба пошла после требований властей города Провиденс убрать работу, которая, по их мнению, разобщает общество.
Представитель художника сообщил, что авторы мурала уже ищут новое место, где можно будет разместить работу.
23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая стала жертвой бездомного рецидивиста, который убил её ножом на железнодорожной станции в США. Жестокая расправа была снята на камеру. Увиденное потрясло даже президента США. Трамп потребовал приговорить убийцу к смертной казни. Ранее Life.ru сообщал, что отца Заруцкой не выпустили с Украины из-за призывного возраста.
