Экс-замгубернатора Кубани Минькова дала показания о коррупции в регионе

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, получившая условный приговор по делу о мошенничестве и отмывании имущества, дала развёрнутые показания о коррупционных схемах представителей органов власти региона. Теперь правоохранители документируют все приоткрытые следствию эпизоды. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что условное наказание стало следствием признания вины и активного сотрудничества со следствием. Минькова рассказала о всех известных ей нарушениях, совершённых руководителями региональных и муниципальных органов власти.

Само преступление заключалось в следующем: в 2022 году чиновница, курировавшая здравоохранение, продавила назначение родственницы местного застройщика на пост директора медколледжа. После этого она попросила помочь с покупкой квартиры в жилом комплексе.

Рыночная стоимость недвижимости составляла более 12 миллионов рублей, но Минькова завладела ей по заниженной цене (5,4 миллиона), а по факту вообще ничего не заплатила, рассчитывая на свою неприкосновенность. Квартиру она сначала оформила на мать, а затем переписала на сына. Ленинский районный суд Краснодара приговорил её к 5,5 года условно с испытательным сроком в 5 лет.

Ранее Life.ru. писал, что Ленинский районный суд Краснодара приговорил бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову к 5,5 года лишения свободы условно, признав её виновной в мошенничестве и легализации преступно нажитого имущества. В ходе разбирательства подсудимая полностью признала вину, написала явку с повинной, активно помогала раскрытию преступления и полностью возместила ущерб потерпевшей стороне, что суд учёл как смягчающие обстоятельства. Также во внимание приняли её семейное положение: на иждивении у Миньковой находятся двое малолетних детей и мать-пенсионерка, а также наличие у неё наград и поощрений.