Путин и Бердымухамедов обсудили стратегическое партнёрство РФ и Туркмении

Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с национальным лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Иностранный политик сейчас находится в Казани, где участвует в XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир. KazanForum».

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-туркменистанского стратегического партнёрства и сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях», — уточнили в Кремле.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер выразил уверенность, что память о героических страницах общей истории будет способствовать укреплению российско-туркменских отношений в духе углублённого стратегического партнёрства. Путин также попросил Бердымухамедова передать ветеранам и труженикам тыла, живущим в Туркмении, сердечные поздравления и пожелания крепкого здоровья.