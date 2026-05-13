Актёр из сериала «Жена олигарха» Погорелец умер из-за оторвавшегося тромба

Актёр театра и кино Олег Погорелец, полюбившийся зрителям по сериалу «Жена олигарха», ушёл из жизни на 58-ом году жизни. Причиной трагедии стал оторвавшийся тромб. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры Самарской области.

«С прискорбием сообщаем о том, что в реанимации скончался директор Молодёжного драматического театра Олег Михайлович Погорелец. Он ушёл из жизни, не приходя в сознание, на 58-м году жизни. Причина смерти — оторвавшийся тромб в лёгком», — сказано в тексте.

Актёр имеет несколько наград за внушительный вклад в развитие культуры. Также удостоен Почётного знака губернатора Самарской области и попал в число лауреатов Государственной премии Республики Крым в номинации «Театральное искусство» в 2023 году. В марте 2026 года Погорелец назначен директором Молодёжного драматического театра. По словам коллег, артист был разноплановым и блистательно создавал образы как в комедиях, так и в серьёзных драматических постановках.

