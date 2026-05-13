Министр Райт: США могут провести ядерные испытания по политическим причинам

У США по-прежнему нет технической необходимости возобновлять взрывные ядерные испытания, однако Белый дом может решиться на них по политическим мотивам. Такое заявление сделал министр энергетики Штатов Крис Райт, выступая в сенатском комитете по вооружённым силам.

«В этом году руководители оружейных лабораторий и глава Стратегического командования [ВС США] вновь выдали сертификат о том, что наши [ядерные] арсеналы являются надёжными. Наш арсенал готов к применению», — заявил Райт.

Однако, по его словам, могут быть и другие причины, по которым верховный главнокомандующий захочет провести ядерное испытание. Его заместитель Брэндон Уильямс, возглавляющий Национальное управление ядерной безопасности, подчеркнул, что специалисты ежегодно проводят тысячи невзрывных тестов. По его словам, у противников нет сомнений в работоспособности американского оружия.

«Вопрос испытаний представляет собой проблему, имеющую много измерений. У неё есть технический компонент, и я поддерживаю высказывания министра [на этот счёт]. Но у неё также имеются геополитический и политической компоненты. Все эти решения принимаются президентом, как и должно быть, так как всё это касается ядерного сдерживания», — отметил Уильямс.

Напомним, Дональд Трамп ещё в октябре 2025 года подписал директиву о возобновлении ядерных испытаний, хотя с 1996 года эксперты правительства регулярно подтверждают отсутствие научной необходимости в реальных взрывах. Всего США провели 1030 таких тестов с 1945 года.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики США запросило у Конгресса почти 100 миллионов долларов на создание нового мощного ядерного боеприпаса. Речь идёт о системе NDS-A (Nuclear Deterrent System-Air-delivered) — противобункерной бомбе для уничтожения стратегических объектов, расположенных глубоко под землёй. В бюджетной документации на 2027 финансовый год Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) запрашивает 99,794 млн долларов на запуск программы в рамках так называемой «фазы 6.X», что указывает на ранний этап разработки (вероятно, стадию концептуальной оценки).