Манекенщик поневоле: Австралиец шёл на пляж, но оказался «звездой» модного показа

В Сиднее случайный прохожий стал участником модного дефиле на одном из городских пляжей, когда спустился по лестнице к морю, чтобы просто искупаться. В этот момент прямо по песку ходили модели Австралийской недели моды (AFW). О случившемся пишет портал Yahoo.

Мужчина присоединился к дефиле в Сиднее. Видео © Х / CityHubSydney

«Модели, одетые в разнообразные великолепные наряды, грациозно спускались по ступенькам и без труда шли по пляжу, демонстрируя свои платья. Но был один манекенщик, который случайно попал на шоу. Дэвида Хэндли заметили в его скромных пляжных шортах и ​​льняной рубашке», — говорится в публикации.

Мужчина не растерялся, оказавшись в центре внимания. Он разложи свои вещи и даже сделал зарядку, пародируя грациозность моделей, которым надо отдать должное — они продолжили дефиле, не обращая внимания на незнакомца. Охрана не сразу отреагировала на инцидент. Позже Дэвид извинился, что помешал мероприятию, и признался, что понятия не имел о важности происходящего.

Однако пользователи по достоинству оценили «манекенщина». Они предложили ему подумать о карьере артиста, а некоторые комментаторы вообще назвали случай апогеем показа, который многим показался скучным. Дизайнеры тоже не стали осуждать нарушителя, но посоветовали ему в следующий раз аккуратнее выбирать место для купания.

