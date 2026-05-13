13 мая, 20:16

Приказавшему атаковать Белгородчину командиру СБУ Борщу дали срок в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор Александру Борщу. Начальник штаба украинского механизированного батальона СБУ получил пожизненное лишение свободы. Суд установил, что в 2023 году полковник отдал приказ об атаке на Белгородскую область.

43-летнего Борща признали виновным в террористическом акте группой лиц. Преступление повлекло смерть человека. Осуждённый должен провести первые шесть лет в тюрьме. Оставшийся срок — в исправительной колонии особого режима.

Суд также удовлетворил гражданские иски о возмещении ущерба. Общая сумма компенсации морального вреда и имущественного ущерба превысила 2,7 млн рублей. Сейчас Борщ находится в международном розыске.

Следствие: Илью Киву убили два неустановленных сотрудника спецслужб Украины

Ранее российский суд заочно осудил 57-летнего украинского бизнесмена Евгения Черняка*. Мужчина владеет международным алкогольным холдингом Global Spirits. Суд назначил ему 14 лет лишения свободы. Бизнесмена признали виновным в финансировании терроризма.

*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Лия Мурадьян
