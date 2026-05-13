Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 11:59

Следствие: Илью Киву убили два неустановленных сотрудника спецслужб Украины

Илья Кива. Обложка © Getty Images / STR

Илья Кива. Обложка © Getty Images / STR

Следствие считает, что бывшего депутата Верховной рады Илью Киву в 2023 году убили два неустановленных сотрудника украинских спецслужб. Об этом сказано в обвинительном заключении после заседания Мособлсуда с участием присяжных.

«Как следует из обвинительного заключения, Илью Киву убили в России два неустановленных сотрудника спецслужб Украины, которые для этого использовали сведения, полученные от бизнесмена Араика Амирханяна», — сказано в сообщении.

По данным материалов дела, убийство было совершено в декабре 2023 года в Подмосковье. Бизнесмен Араик Амирханян проходит по делу как обвиняемый в соучастии. Следствие считает, что переданная им информация могла быть использована при организации преступления, пишет ТАСС.

Обвиняемый в убийстве Ильи Кивы не извинился перед его дочерью
Обвиняемый в убийстве Ильи Кивы не извинился перед его дочерью

Напомним, что тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы нашли в Подмосковье 7 декабря 2023 года. У него были два огнестрельных ранения. В Следственном комитете не исключали причастность спецслужб Украины. Сам Кива ранее говорил, что знает об угрозах со стороны СБУ, а экс-депутат Олег Царёв также связывал убийство с украинскими структурами. Позднее в Подмосковье арестовали 44-летнего бизнесмена Араика Амирханяна. Ему предъявили обвинение в пособничестве убийству. На Украине он также находится в розыске по делу о мошенничестве.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Илья Кива
  • сбу
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar