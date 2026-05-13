Следствие: Илью Киву убили два неустановленных сотрудника спецслужб Украины

Следствие считает, что бывшего депутата Верховной рады Илью Киву в 2023 году убили два неустановленных сотрудника украинских спецслужб. Об этом сказано в обвинительном заключении после заседания Мособлсуда с участием присяжных.

«Как следует из обвинительного заключения, Илью Киву убили в России два неустановленных сотрудника спецслужб Украины, которые для этого использовали сведения, полученные от бизнесмена Араика Амирханяна», — сказано в сообщении.

По данным материалов дела, убийство было совершено в декабре 2023 года в Подмосковье. Бизнесмен Араик Амирханян проходит по делу как обвиняемый в соучастии. Следствие считает, что переданная им информация могла быть использована при организации преступления, пишет ТАСС.