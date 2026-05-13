Следствие: Илью Киву убили два неустановленных сотрудника спецслужб Украины
Илья Кива. Обложка © Getty Images / STR
Следствие считает, что бывшего депутата Верховной рады Илью Киву в 2023 году убили два неустановленных сотрудника украинских спецслужб. Об этом сказано в обвинительном заключении после заседания Мособлсуда с участием присяжных.
«Как следует из обвинительного заключения, Илью Киву убили в России два неустановленных сотрудника спецслужб Украины, которые для этого использовали сведения, полученные от бизнесмена Араика Амирханяна», — сказано в сообщении.
По данным материалов дела, убийство было совершено в декабре 2023 года в Подмосковье. Бизнесмен Араик Амирханян проходит по делу как обвиняемый в соучастии. Следствие считает, что переданная им информация могла быть использована при организации преступления, пишет ТАСС.
Напомним, что тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы нашли в Подмосковье 7 декабря 2023 года. У него были два огнестрельных ранения. В Следственном комитете не исключали причастность спецслужб Украины. Сам Кива ранее говорил, что знает об угрозах со стороны СБУ, а экс-депутат Олег Царёв также связывал убийство с украинскими структурами. Позднее в Подмосковье арестовали 44-летнего бизнесмена Араика Амирханяна. Ему предъявили обвинение в пособничестве убийству. На Украине он также находится в розыске по делу о мошенничестве.
