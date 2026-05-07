Украинский водочный король и спонсор ВСУ получил 14 лет за донаты врагу на ₽300 млн

57-летний украинский бизнесмен Евгений Черняк*, владелец международного алкогольного холдинга Global Spirits, заочно приговорён в России к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Он признан виновным по статье о финансировании терроризма. Первые четыре года Черняк* должен отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф 500 тысяч рублей. Черняк* находится в розыске, поэтому дело рассматривалось в его отсутствие. В отношении бизнесмена заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие установило, что с мая 2022 года по февраль 2023 года Черняк*, находясь за пределами России, организовал перечисление более 300 млн рублей на счета иностранных компаний якобы по договорам на поставку коньячных дистиллятов.

«В действительности деньги предназначались для оказания финансовой и материальной помощи военнослужащим ВСУ и других украинских вооружённых формирований», — заявили в прокуратуре Москвы.

Черняк* возглавляет холдинг Global Spirits, выпускающий в России водку под брендами «Хортиця», «Мороша», «Первак», «Шустов» и вино «Микадо». Росфинмониторинг также внёс бизнесмена в перечень террористов и экстремистов.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.