Гарант безопасности: В Иране заявили, что Россия не позволит американцам превратить мир в джунгли

Заместитель председателя Совета безопасности Ирана Али Багери на встрече с заместителем секретаря Совета безопасности России Александром Венедиктовым заявил, что действия Москвы в ООН подтверждают её статус гаранта безопасности по ближневосточному кризису. Беседа прошла на полях 21-й встречи секретарей Совбезов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам Багери, США стремятся превратить мир в джунгли, где нет места праву. Однако решительная позиция России в отношении агрессии США и Израиля показывает обратное.

«Решительная позиция России в отношении агрессии США и Израиля на практике показала, что Россия с опорой на международное право не позволит превратить мир в джунгли», – подчеркнул Багери.

Особую признательность иранская сторона выразила за «умную позицию» Москвы в Совете Безопасности ООН.

«Умная позиция вашей страны по ветированию проекта резолюции США, который был нацелен на поощрение нестабильности, показывает, что Россия выступает гарантом безопасности», – заявил зампредседателя иранского Совбеза.

Он также подчеркнул, что любая авантюра США на площадке Совета Безопасности ООН будет сталкиваться с умной и встречной реакцией России.

Багери отметил, что в тяжёлых условиях, когда Иран столкнулся с агрессией американцев и израильтян, позиция России заслуживает особой признательности.

«В тяжёлых условиях мы отмечаем, что позиция наших друзей видна более чётко, чем в обычной ситуации. Решительная позиция наших друзей – соседней России, как в двустороннем формате, так и на международной арене, заслуживает признательности», – сказал он.

По словам иранского представителя, США и Израиль создали угрозы не только для национальной безопасности и суверенитета Ирана, но и для международного права, стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях.

Ранее Life.ru писал, что глава МИД России Сергей Лавров назвал ключевую задачу агрессии против Ирана. По словам министра, США и Израиль стремились не допустить нормализации отношений Тегерана с арабскими государствами в Персидском заливе.