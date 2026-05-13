Ермак опроверг слухи об истерике при увольнении и планах мобилизоваться

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который сейчас находится под следствием по делу о легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, опроверг информацию о том, что устроил истерику при увольнении. До этого издание «Украинская правда» сообщало, что в ответ на просьбу написать заявление об отставке Ермак устроил скандал Владимиру Зеленскому.

В видео, опубликованном в телеграм-канале издания «Новости.LIVE», экс-чиновник назвал эти сообщения выдумкой прессы.

«Я видел это в прессе. У нас был совершенно нормальный разговор, когда я принёс заявление», – сказал Ермак.

Он также прокомментировал информацию о якобы намерении мобилизоваться после увольнения. По словам Ермака, это не было официальное заявление, а лишь частная переписка с журналисткой газеты The New York Post.

«Я никогда не делал никаких комментариев. Это была моя личная переписка с журналисткой», – добавил он.

Ранее Life.ru писал, что Андрей Ермак, по данным российских и украинских источников, планирует покинуть Украину. С высокой долей вероятности экс-глава офиса Зеленского ведёт переговоры о предоставлении убежища в Израиле или Канаде.