В подмосковной Истре из-за падения БПЛА загорелся частный дом

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник над муниципальным округом Истра в Подмосковье. Обломки аппарата упали на дачный посёлок. В результате падения загорелся частный дом. Об этом сообщила глава округа Татьяна Витушева.

«На месте работают представители специальных служб, происходит тушение пожара. Пострадавших нет», — написала Витушева в своём Telegram-канале.

Глава округа добавила, что атака на регион продолжается, силы ПВО работают по целям.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток 13 мая системы ПВО сбили четыре беспилотника. Дроны летели в направлении столицы.