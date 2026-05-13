13 мая, 20:53

В подмосковной Истре из-за падения БПЛА загорелся частный дом

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник над муниципальным округом Истра в Подмосковье. Обломки аппарата упали на дачный посёлок. В результате падения загорелся частный дом. Об этом сообщила глава округа Татьяна Витушева.

«На месте работают представители специальных служб, происходит тушение пожара. Пострадавших нет»,написала Витушева в своём Telegram-канале.

Глава округа добавила, что атака на регион продолжается, силы ПВО работают по целям.

Силы ПВО за семь часов сбили 66 беспилотников ВСУ над десятью регионами

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток 13 мая системы ПВО сбили четыре беспилотника. Дроны летели в направлении столицы.

Лия Мурадьян
