На фоне воздушной тревоги в Киеве сообщили о взрывах

В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

По данным украинских СМИ, звуки взрывов были слышны в разных районах столицы. Подробности о возможных последствиях и повреждениях пока не приводятся.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве действует режим воздушной тревоги.

Ранее ВС России провели массированную атаку по целям на западе Украины. Под удар попала критическая инфраструктура в Ужгороде, Львове и Ивано-Франковске.