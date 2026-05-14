Мирошник: ВСУ вводили российским военнопленным препараты, предупреждая о смерти

В России проверяют заявления о возможном введении неизвестных медицинских препаратов российским военнопленным, находившимся у ВСУ. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, часть вернувшихся из плена военнослужащих рассказала, что им якобы делали инъекции с неизвестными веществами. В показаниях утверждается, что медицинский персонал предупреждал солдат о возможных тяжёлых последствиях для здоровья.

«Человек рассказывает: приходит врач и говорит: «ты будешь болеть и умрёшь». Вкалывает какой-то препарат», — сказал посол.

При этом, как подчеркнул Мирошник, точный состав препаратов пока не установлен.