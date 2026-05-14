Мирошник: ВСУ вводили российским военнопленным препараты, предупреждая о смерти
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
В России проверяют заявления о возможном введении неизвестных медицинских препаратов российским военнопленным, находившимся у ВСУ. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, часть вернувшихся из плена военнослужащих рассказала, что им якобы делали инъекции с неизвестными веществами. В показаниях утверждается, что медицинский персонал предупреждал солдат о возможных тяжёлых последствиях для здоровья.
«Человек рассказывает: приходит врач и говорит: «ты будешь болеть и умрёшь». Вкалывает какой-то препарат», — сказал посол.
При этом, как подчеркнул Мирошник, точный состав препаратов пока не установлен.
Ранее сообщалось, что среди российских военнослужащих, официально числящихся без вести пропавшими или даже погибшими, могут находиться бойцы, пребывающие в «сером плену» прямо на линии фронта. Захваченные подобным образом солдаты не фигурируют в списках военнопленных и остаются «невидимыми» для госструктур.
