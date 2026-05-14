Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 02:32

Мирошник: ВСУ вводили российским военнопленным препараты, предупреждая о смерти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В России проверяют заявления о возможном введении неизвестных медицинских препаратов российским военнопленным, находившимся у ВСУ. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, часть вернувшихся из плена военнослужащих рассказала, что им якобы делали инъекции с неизвестными веществами. В показаниях утверждается, что медицинский персонал предупреждал солдат о возможных тяжёлых последствиях для здоровья.

«Человек рассказывает: приходит врач и говорит: «ты будешь болеть и умрёшь». Вкалывает какой-то препарат», — сказал посол.

При этом, как подчеркнул Мирошник, точный состав препаратов пока не установлен.

Москалькова: Россия вернула из украинского плена более 3,7 тыс. военных
Москалькова: Россия вернула из украинского плена более 3,7 тыс. военных

Ранее сообщалось, что среди российских военнослужащих, официально числящихся без вести пропавшими или даже погибшими, могут находиться бойцы, пребывающие в «сером плену» прямо на линии фронта. Захваченные подобным образом солдаты не фигурируют в списках военнопленных и остаются «невидимыми» для госструктур.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar