14 мая, 04:33

За ночь над 12 регионами РФ сбили 36 украинских БПЛА

Очередная атака украинских беспилотников на Россию вновь прошла ночью. На этот раз целью стали сразу 12 регионов от границ с Украиной до Московской области и Крыма. По данным Минобороны, в период с 21:00 13 мая до 7 утра 14 мая дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили 36 БПЛА самолётного типа.

Дроны пытались прорваться через воздушное пространство Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также Московского региона и Республики Крым. Большинство целей были сбиты на подлёте, и обломки, к счастью, не причинили серьёзного ущерба.

Но не обошлось без происшествий на земле. Ранее Life.ru писал, что в подмосковной Истре осколки одного из сбитых беспилотников рухнули прямо на дачный посёлок. В результате падения загорелся частный дом. Пожарные оперативно прибыли на место и потушили пламя. К счастью, никто из жителей не пострадал.

Юния Ларсон
