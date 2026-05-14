Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 06:22

Ростовская АЭС работает в штатном режиме после ночной атаки ВСУ

Обложка © Telegram / Ростовская АЭС

Обложка © Telegram / Ростовская АЭС

Ростовская АЭС в Волгодонске продолжает работать в штатном режиме после ночной атаки на город. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«Ростовская АЭС работает в штатном режиме. Энергоблоки номер 2, 3 и 4 — в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки. Энергоблок номер 1 находится в планово-предупредительном ремонте», — информирует пресс-служба.

На станции также уточнили, что радиационный фон на территории АЭС и в районе её расположения не превышает естественных значений.

Ранее Life.ru рассказывал, что системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области, сбив 20 воздушных целей в городах Каменск-Шахтинский и Новошахтинск и ещё в 4 районах области. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что ночью была отражена атака на Волгодонск. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

МИД: РФ предложила Армении мощную АЭС, которая закроет потребности на век вперёд
МИД: РФ предложила Армении мощную АЭС, которая закроет потребности на век вперёд

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar