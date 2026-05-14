Российские морпехи сорвали прорыв украинской ДРГ

На линии соприкосновения вновь была пресечена попытка проникновения противника. Российские военные остановили продвижение украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Добропольском участке фронта. Об этом РИА «Новости» рассказал командир миномётного расчёта 61-й гвардейской бригады морской пехоты (в составе группировки «Центр») с позывным Краб.

По его словам, передвижение врага было своевременно зафиксировано операторами беспилотных систем. Бойцы дистанционно вычислили маршрут следования противника и точку рандеву.

«ДРГ пыталась пройти на наши позиции, но миномёты отработали чётко», — подчеркнул артиллерист.

Как только координаты группировки ВСУ поступили на планшет, расчёт немедленно открыл огонь на поражение. Враг был вынужден отказаться от задуманного и ретироваться, понеся потери.

Ранее сообщалось, что за ночь над 12 регионами РФ сбили 36 украинских БПЛА. Дроны пытались прорваться через воздушное пространство Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также Московского региона и Республики Крым.