В России могут увеличить число рейсов из городов Крайнего Севера

Минтранс РФ рассматривает возможность добавить ещё рейсов из городов Крайнего Севера, так как местные жители жалуются на невозможность вылететь из региона. Так, на Чукотке билет в другой субъект РФ может обойтись в 70 тысяч рублей, а на Ямале билеты раскуплены на месяцы вперёд. Об этом пишет SHOT.

Жители Крайнег Севера буквально атаковали своими обращениями Росавиацию и Минтранс. Например, заявитель из Надыма (ЯНАО) сообщил, что рейсы до Тюмени разобраны за месяц. Особенно проблема обостряется в летние месяцы, когда все хотят улететь в отпуск. Сейчас по маршруту Надым – Тюмень летает 3–4 самолёта в неделю, их выполняет авиакомпания «Ямал». Ближайшая дата, на которую можно купить билет, — 14 июня.

Тяжёлая ситуация в самом северном городе России — Певеке. Оттуда можно улететь лишь в Москву, Новосибирск, Анадырь и Якутск, при этом билеты также разобраны за месяцы. Не спасают даже субсидированные билеты, которые можно взять лишь на рейс за полгода, а обычные обойдутся в 60 — 70 тысяч рублей. При этом если в семье есть дети, то сумма становится неподъёмной.

Местные жители просят открыть новый рейс в Магадан. По их словам, для населения это откроет дополнительные возможности улететь на Большую землю, особенно в сезон отпусков и школьных каникул. Минтранс готов к открытию дополнительных рейсов, сейчас изучается возможность их запуска.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что решения о восстановлении авиасообщения России с Объединёнными Арабскими Эмиратами могут быть приняты в ближайшей перспективе. Переговоры с авиавластями ОАЭ, по его словам, идут ежедневно.