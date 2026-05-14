Американо-российская торговля в сегменте обуви показала парадоксальный рост. Согласно данным американского статистического ведомства, в марте 2026 года отечественные импортёры закупили обуви у поставщиков из США на общую сумму 2 миллиона долларов. Это максимум за всю историю наблюдений (с 2002 года), подсчитало РИА «Новости» по данным американской статслужбы.

Динамика внушительная: по сравнению с февралём экспорт вырос в 1,43 раза, прибавив 600 тысяч долларов. Такая активность позволила России подняться на 9-е место в рейтинге крупнейших покупателей американской обуви. Для сравнения: лидер Канада закупила товаров на 29,7 миллиона долларов, на втором месте Вьетнам (19,5 миллиона), на третьем Великобритания (7,1 миллиона).

Однако главным поставщиком обуви в РФ остаётся не западный гегемон, а Турция. В феврале экспорт этой продукции из страны НАТО почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, достигнув 7,5 миллиона долларов. За год поставки выросли в 1,7 раза в денежном выражении.

Параллельно нарастили отгрузки Германия, Латвия и Италия, несмотря на политическую риторику. Вероятно, обувные фабрики в ЕС и США не хотят терять российский рынок, который демонстрирует высокую платёжеспособность. Санкции — санкциями, а ботинки — по расписанию.

