14 мая, 07:53

Партия Нетаньяху внесла законопроект о роспуске Кнессета

Обложка © ТАСС / ABIR SULTAN / ЕРА

В Израиле правящая коалиция внесла на рассмотрение законопроект о роспуске нынешнего состава парламента страны (Кнессета). Документ был подан депутатом от партии «Ликуд», возглавляемой премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

Законопроект уже поддержали другие партии, однако сроки новых выборов в парламент ещё не оглашались. Само голосование по документу пройдёт на следующей неделе. Возможными сроками выборов называются сентябрьские даты. Существующее правительство Израиля во главе с Нетаньяху было создано в 2022 году.

Нетаньяху заявил о планах Израиля сократить военную помощь со стороны США

Ранее, в конце апреля, в нескольких израильских городах прошли акции протеста против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Митинги прошли в Беэр-Шеве и Хайфе. В Иерусалиме манифестация завершилась столкновением с полицией. Два человека были задержаны.

Татьяна Миссуми
