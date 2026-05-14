Утро началось не с кофе: Муж пытался отравить жену чашкой «бодрящего» отбеливателя

В испанском городе Пистойя задержали 55-летнего мужчину по подозрению в попытке отравления жены. По данным полиции, он добавил отбеливатель в кофе, который приготовил супруге утром, пишет портал Leggo.

После этого мужчина ушел на работу, как ни в чем не бывало, чтобы не вызвать подозрений. Женщине же резко стало плохо, и её срочно госпитализировали. Медикам удалось спасти ей жизнь.

Подозреваемому предъявлено обвинение, сейчас следствие выясняет причины произошедшего. Мотивы его поступка пока остаются неизвестными.

А в Австрии ранее задержали 39-летнего мужчину, который, предположительно, добавлял крысиный яд в банки с детским питанием HiPP. Злоумышленник также требовал выкуп в размере 2 млн евро в криптовалюте у производителя.