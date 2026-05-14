Пенсионеров хотят избавить от двойной платы за мусор в дачный сезон

В Госдуме предложили ввести сезонный перерасчёт платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов для пенсионеров-дачников. С инициативой выступил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов. Речь идёт не об отмене оплаты услуги, а о временном перерасчёте на период проживания за городом. Предлагается предоставлять такую возможность на срок до пяти месяцев в году.

Подать заявление, по словам парламентария, можно будет через МФЦ, портал «Госуслуги», управляющую компанию или регионального оператора. Основанием станет подтверждение права собственности на дачу либо садовый участок. Чернышов отметил, что многие пожилые россияне летом фактически не живут в городских квартирах. При этом начисления за вывоз отходов продолжают поступать сразу по двум адресам.

«Плата за вывоз мусора начисляется одновременно как по месту регистрации в многоквартирном доме, так и по адресу дачи или СНТ», — подчеркнул депутат в беседе с ТАСС.

По мнению автора инициативы, такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на пенсионеров и сделать систему начисления коммунальных платежей более справедливой.

