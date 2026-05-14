14 мая, 10:09

В России могут пересмотреть критерии аттестации медиков: что изменится

Минздрав предложил ввести единые требования к аттестации врачей по всей России

Аттестацию медицинских работников необходимо сделать единой для всех регионов страны. Сейчас специалисты, получившие квалификационную категорию на одной территории, при переезде сталкиваются с бюрократическими сложностями при подтверждении права на работу. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова на заседании думского комитета по охране здоровья.

«Мы за то, чтобы унифицировать подходы к аттестации, но пересмотр требует и пересмотра всех нормативных актов, документов по всей стране», — сказала замминистра.

Сейчас, по её словам, существуют ведомственные комиссии, причём в каждом регионе — своя: где-то проводят тестирование, где-то нет. Поэтому Семёнова хотела бы более системно настроить эту процедуру, чтобы требования стали едиными на всей территории России.

Такая разрозненность создаёт трудности для врачей при смене места жительства. В Минздраве настаивают на том, чтобы процедуру сделали более прозрачной и стандартизированной, однако для этого потребуется пересмотреть целый ряд действующих нормативных актов.

Ранее Life.ru сообщал, что российские компании стали чаще отказывать соискателям из-за избыточной квалификации. От рынка соискателя (наиболее ярко проявившегося в 2024 году) рынок вновь вернулся к конкурентному состоянию: вакансий по итогам первого квартала 2026 года на 20% меньше, а резюме — на 34% больше, чем годом ранее. Каждый четвёртый россиянин столкнулся с отказом из-за превышения требований вакансии, а доля компаний, никогда не нанимающих таких специалистов, выросла с 8% в 2025 году до 17% в 2026-м.

Анастасия Никонорова
