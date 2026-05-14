В России могут пересмотреть критерии аттестации медиков: что изменится

Аттестацию медицинских работников необходимо сделать единой для всех регионов страны. Сейчас специалисты, получившие квалификационную категорию на одной территории, при переезде сталкиваются с бюрократическими сложностями при подтверждении права на работу. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова на заседании думского комитета по охране здоровья.

«Мы за то, чтобы унифицировать подходы к аттестации, но пересмотр требует и пересмотра всех нормативных актов, документов по всей стране», — сказала замминистра.

Сейчас, по её словам, существуют ведомственные комиссии, причём в каждом регионе — своя: где-то проводят тестирование, где-то нет. Поэтому Семёнова хотела бы более системно настроить эту процедуру, чтобы требования стали едиными на всей территории России.

Такая разрозненность создаёт трудности для врачей при смене места жительства. В Минздраве настаивают на том, чтобы процедуру сделали более прозрачной и стандартизированной, однако для этого потребуется пересмотреть целый ряд действующих нормативных актов.

