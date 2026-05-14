Песков: Путин в самое ближайшее время посетит Китай

В ближайшее время президент Владимир Путин совершит государственный визит в Китай, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кремль объявит детали поездки.

«В ближайшее время мы их объявим. Этот визит готовится. Можно сказать, что уже завершена подготовка, заключительные штрихи. Он состоится в самое ближайшее время», — сказал Песков.

Ранее визит в Китай совершил президента США Дональд Трамп. Встреча с председателем Си Цзиньпином началась с фирменного рукопожатия хозяина Белого дома, которое, правда, в этот раз не удалось.