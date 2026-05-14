Плохо замаскированные антенны помогли российским военным обнаружить позиции ВСУ в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказал командир отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса ВС России с позывным Карта.

По его словам, украинские формирования нередко оставляют заметными элементы оборудования для связи и управления беспилотниками. Благодаря этому российские подразделения выявили и уничтожили несколько установок усиления сигнала и другую аппаратуру противника. Карта отметил, что дополнительную информацию получают при перехвате изображения с вражеских дронов. Это позволяет определить место взлёта БПЛА и районы, где находятся операторы.

После обнаружения координаты оперативно передают командованию, а также расчётам ударных беспилотников и артиллерии для дальнейшего поражения целей.

