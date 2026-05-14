Российская армия освободила Николаевку в ДНР
Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев
ВС РФ освободили Николаевку в ДНР, сообщили в Минобороны. Продвижение стало возможным благодаря решительным действиям подразделений Южной группировки войск.
Напомним, что Вооруженные силы России уверенно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения: с начала года освобождено уже более 80 населённых пунктов или более 1 800 кв. км территории. Полностью освобождена территория Луганской Народной Республики, а в Донецкой осталось занять чуть более 15%.
