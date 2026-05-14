«Новая МММ»: Подражательница Мавроди на Infiniti развела 950 россиян на ₽213 млн

Суд в Находке приговорил местную жительницу к восьми с половиной годам колонии за организацию крупнейшей в регионе финансовой пирамиды. Жертвами подражательницы Сергея Мавроди стали более 950 человек.

Как сообщили в прокуратуре Приморья, аферистка под видом оказания финансовых услуг похитила у граждан свыше 213 миллионов рублей. Преступление квалифицировано по части 4 статьи 159 УК РФ.

Помимо реального срока, осуждённую обязали выплатить штраф в 900 тысяч рублей и компенсировать ущерб потерпевшим. На похищенные деньги она приобрела роскошный внедорожник Infiniti QX 56, а чтобы избежать ареста, формально переписала машину на родственника.

Прокурор Находки подал иск о признании сделки недействительной, и суд полностью удовлетворил это требование. Автомобиль продадут, а вырученные средства направят на погашение исков пострадавших. Также наложен арест на остальное имущество преступницы. Расследование продолжается — число пострадавших может вырасти. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее бывшего главу Binance в СНГ и сооснователя крипто-игры Blum Владимира Смеркиса осудили на 5 лет колонии за крупное мошенничество. В 2024 году он пообещал криптоблогеру за 8,8 млн рублей привлечь около 2 миллионов новых пользователей, но не сделал ничего и просто забрал деньги.