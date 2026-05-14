Поставки газировки из Турции в РФ в марте выросли в 2,1 раза

Экспорт сладких газированных напитков из Турции в Россию по итогам марта 2026 года вырос в 2,1 раза по сравнению с февралём. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистической службы азиатского государства.

За отчётный период поставки достигли почти 360 тысяч долларов. В феврале объём экспорта оценивался в 167,6 тысячи долларов. Таким образом, за месяц показатель увеличился примерно на 192 тысячи долларов. На фоне роста закупок Россия вошла в двадцатку крупнейших импортёров турецкой газировки.

Лидером по объёму поставок стала Сирия, закупившая напитков на 7,9 миллиона долларов. В тройку также вошли Великобритания и США. По информации статистической службы, Великобритания импортировала турецкую газировку на 2,2 миллиона долларов, а США — на 1,9 миллиона.

Ранее Life.ru писал, что импорт обуви из США в Россию в марте 2026 года достиг рекордного уровня. По данным американского статистического ведомства, российские компании закупили продукции на общую сумму 2 миллиона долларов. Это стало максимальным показателем за всё время наблюдений с 2002 года.