Минувшая ночь стала одной из самых напряжённых для украинской столицы с начала года. Российские войска провели масштабную комбинированную атаку, задействовав 64 ракеты различных типов и волны беспилотников. Киев трясло до утра, пишет координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По данным сопротивления, в воздух во время комбинированного удара по Украине поднялись 32 крылатые ракеты Х-101, 22 баллистические «Искандер-М»/С-400, 7 крылатых «Искандер-К» и 3 гиперзвуковых «Кинжала». Их мишенями стали объекты военной инфраструктуры в Киеве и центральной части страны.

Удары пришлись по авиаремонтному заводу в Жулянах, инфраструктуре аэродрома «Борисполь» (включая тренировочную базу спецназа), а также по бизнес-центру в центре столицы, где несколько этажей арендовал колл-центр, обслуживающий нужды ВСУ. Четыре ракеты «Искандер-К» поразили неизвестную цель в Козине. В этом элитном посёлке расположены особняки украинских олигарха Рината Ахметова, братьев Андрея и Сергея Клюевых и других представителей провластной элиты. Но какой именно объект ВСУ там попал под удар, не сообщается.

Также под обстрел попал частный искусственный остров на Днепре. На севере Киева ракеты попали в район, где, по данным подполья, под землёй находятся разветвлённые коммуникации, куда на дорогих машинах с дипломатическими номерами часто приезжали высокопоставленные чиновники. «Кинжалы» уничтожили авиабазу в Староконстантинове (Хмельницкая область). «Искандеры» накрыли НПЗ в Кременчуге (Полтавская область).

Важный нюанс: перед пуском ракет ВС РФ предварительно нанесли удары по аэродромам ВСУ (Мартыновка, Долгинцево, Миргород и др.), лишив противника возможности поднять истребители для перехвата. Украинская ПВО сбила лишь 13 Х-101, 3 «Кинжала» и 3 «Искандера-К» из 64 запущенных. Остальные поразили цели.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские системы ПВО перехватили снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также подбили 390 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом рассказали в Минобороны.