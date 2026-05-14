Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 11:24

«Село олигархов», спецназ, авиабаза: Куда прилетели 64 ракеты во время удара по Украине в ночь на 14 мая

«Село олигархов» и авиазавод ВСУ стали целями комбинированного удара 64 ракетами

Обложка © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Обложка © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Минувшая ночь стала одной из самых напряжённых для украинской столицы с начала года. Российские войска провели масштабную комбинированную атаку, задействовав 64 ракеты различных типов и волны беспилотников. Киев трясло до утра, пишет координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По данным сопротивления, в воздух во время комбинированного удара по Украине поднялись 32 крылатые ракеты Х-101, 22 баллистические «Искандер-М»/С-400, 7 крылатых «Искандер-К» и 3 гиперзвуковых «Кинжала». Их мишенями стали объекты военной инфраструктуры в Киеве и центральной части страны.

Удары пришлись по авиаремонтному заводу в Жулянах, инфраструктуре аэродрома «Борисполь» (включая тренировочную базу спецназа), а также по бизнес-центру в центре столицы, где несколько этажей арендовал колл-центр, обслуживающий нужды ВСУ. Четыре ракеты «Искандер-К» поразили неизвестную цель в Козине. В этом элитном посёлке расположены особняки украинских олигарха Рината Ахметова, братьев Андрея и Сергея Клюевых и других представителей провластной элиты. Но какой именно объект ВСУ там попал под удар, не сообщается.

Также под обстрел попал частный искусственный остров на Днепре. На севере Киева ракеты попали в район, где, по данным подполья, под землёй находятся разветвлённые коммуникации, куда на дорогих машинах с дипломатическими номерами часто приезжали высокопоставленные чиновники. «Кинжалы» уничтожили авиабазу в Староконстантинове (Хмельницкая область). «Искандеры» накрыли НПЗ в Кременчуге (Полтавская область).

Важный нюанс: перед пуском ракет ВС РФ предварительно нанесли удары по аэродромам ВСУ (Мартыновка, Долгинцево, Миргород и др.), лишив противника возможности поднять истребители для перехвата. Украинская ПВО сбила лишь 13 Х-101, 3 «Кинжала» и 3 «Искандера-К» из 64 запущенных. Остальные поразили цели.

ВС РФ нанесли массированный удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины
ВС РФ нанесли массированный удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские системы ПВО перехватили снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также подбили 390 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar