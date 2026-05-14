«Опасный сценарий»: В Израиле предрекли Западу проблемы после слов Путина о сроках СВО

Западу есть смысл задуматься о том, что президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в скорейшем завершении украинского конфликта, ведь перемирие станет для Европы большой проблемой. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post.

«Он [Путин] похож на человека, уверенного в том, что глобальный расклад уже изменился в пользу России. И с позиции Запада это, пожалуй, наиболее опасный сценарий из возможных», — сказано в тексте.

Как утвержается в публикации, затягивание боевых действий очень выгодно для западных стран, потому что это помогает им объединиться и идти против Москвы единым фронтом. Когда же конфликт завершится — на первый план выйдут все внутренние проблемы коллективного Запада, в том числе их многочисленные разногласия.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам Дня Победы заявил, что конфликт на Украине близится к завершению. При этом глава государства не назвал конкретных сроков.