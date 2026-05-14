На Константиновском направлении разведчики 89-го танкового полка Южной группировки войск обнаружили вражеский блиндаж с толстыми брёвнами. Над укрытием завис «Мавик» — почти на восемь часов. Боевики не выдержали, покинули укрепление (почему-то без бронежилетов) и попали под удар дронов-камикадзе.

После серии попаданий укрытие загорелось. Выбравшиеся наружу солдаты ВСУ были уничтожены заранее поставленным «ждуном».

Штурмовые отряды продвинулись и заняли более выгодные рубежи, сжимая двойные тиски вокруг города. «Малые клещи» формируются со стороны Ильиновки и Новодмитровки, «большие» — в районе Долгой Балки и Веролюбовки. Единственная дорога на Дружковку находится под плотным огневым контролем.

В лаборатории БПЛА кипит работа: здесь ремонтируют и перепрошивают трофейные тяжёлые дроны противника. Украинский «Вампир» (он же «Баба-яга») теперь служит нашим снабженцам. С его помощью на передовую доставляют большие посылки, передаёт телеканал «Звезда».

«В управлении очень лёгок. Если потерял связь — поблуждает и вернётся домой», — поделился оператор с позывным «Феникс».

Константиновка — крупный промышленный узел. Её освобождение откроет дорогу с юга на Краматорск и позволит окончательно очистить Донбасс.

